Kovid-19 nedeniyle Çin-Nijerya iş konseyi toplantısı iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kovid-19 nedeniyle Çin-Nijerya iş konseyi toplantısı iptal edildi - Son Dakika

Kovid-19 nedeniyle Çin-Nijerya iş konseyi toplantısı iptal edildi

6 saat önce

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "2020 Nijerya-Çin İş Konseyi Toplantısı" iptal edilirken, Gürcistan'da ikinci vaka görüldü.

Kovid-19 nedeniyle Çin-Nijerya iş konseyi toplantısı iptal edildi, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "2020 Nijerya-Çin İş Konseyi Toplantısı" iptal edilirken, Gürcistan'da ikinci vaka görüldü.

Nijerya-Çin İş Konseyi Nijerya Başkanı Matthew Uwaekwe, yaptığı açıklamada, "Nijerya ve Çin hükümetleri salgının yayılmasını önlemek ve ilerleyen süreci daha iyi takip etmek amacıyla bugün Abuja'da düzenlenmesi planlanan toplantı iptal edildi." ifadesini kullandı.

Toplantının 31 Mart'ta düzenleneceği belirtildi.

Kovid-19, Sahraaltı Afrika'da ilk kez 25 Şubat'ta İtalya'nın Milano kentinden Lagos'a gelen İtalyan vatandaşında tespit edilmiş, Afrika kıtasında da ilk olarak Cezayir ve sonra da Mısır'da görülmüştü.

Gürcistan'da ikinci Kovid-19 vakası

Gürcistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi Başkanı Amiran Gamkrelidze, ülkesinde ikinci Kovid-19 vakasının tespit edildiğini bildirdi.

Gamkrelidze, virüsün, İtalya'ya turist olarak giden ve ülkesine dönen bir Gürcü vatandaşında görüldüğünü söyledi.

Ülkede ilk vaka 26 Şubat'ta tespit edilmişti.

Endonezya Sağlık Bakanı, Kovid-19'dan korunmak için dua istedi

Endonezya Sağlık Bakanı Terawan Agus Putranto, Pangkalpinang bölgesinde katıldığı Ulusal İslam Konferası'nda Kovid-19 salgınına karşı din alimelerinden dua isteğinde bulundu.

Tempo gazetesinin haberine göre, Bakan Putranto, aldıkları sıkı tedbirlerin yanı sıra yapılan duaların da virüsün şu ana kadar ülkesine girmemesinde önemli bir neden olduğuna inandığını vurguladı.

Görülen yüzden fazla şüpheli vakada Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıktığı bilgisini paylaşan Putranto, Dünya Sağlık Örgütünün talimatlarına göre kontrol ve önlemlerinin sürdüğünü ifade etti.

Konferansa katılan Devlet Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin de salgın hastalık, düşman saldırısı ve kıtlık gibi umumi musibet zamanlarında Kunut Duası okunmasının önemli olduğunu söyledi.

Çin'le karşılıklı uçuşları 5 Şubat'ta askıya alan Endonezya, salgın nedeniyle Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını da geçici süreyle durdurduğunu açıklamıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Gürcistan, Nijerya, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boateng'in eşi, koronavirüs tehlikesi nedeniyle İtalya'ya dönmedi
Piyasalar koronavirüs nedeniyle 2008'den bu yana en kötü haftasını yaşıyor Cenevre Otomobil Fuarı koronavirüs nedeniyle iptal edildi İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 21'e çıktı

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 22:05:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 nedeniyle Çin-Nijerya iş konseyi toplantısı iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]