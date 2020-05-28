Kovid-19 nedeniyle durdurulan tren seferleri yeniden başladı - Son Dakika

Kovid-19 nedeniyle durdurulan tren seferleri yeniden başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, normalleşme sürecinin önemli bir adımını daha attıklarını belirterek "Ara verdiğimiz Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferimizi yeniden başlatıyor, ilk trenimizi Ankara'dan İstanbul'a yolcu ediyoruz.

Kovid-19 nedeniyle durdurulan tren seferleri yeniden başladı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, normalleşme sürecinin önemli bir adımını daha attıklarını belirterek "Ara verdiğimiz Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferimizi yeniden başlatıyor, ilk trenimizi Ankara'dan İstanbul'a yolcu ediyoruz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan tren seferlerinin yeniden başlatılması dolayısıyla Ankara YHT Gar'da düzenlenen törene katıldı.

Bilet almaya gelen yolcularla sohbet eden Bakan Karaismailoğlu, daha sonra yaptığı konuşmada, tren seferlerinin, normalleşme süreciyle bu sabah yeniden başlatıldığını belirterek ilk seferin Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kovid-19 nedeniyle zor bir dönem geçirildiğini dile getiren Karaismailoğlu, araya giren sosyal mesafelerin, tedbir amaçlı yaşanan kısıtlamaların sosyal ve ekonomik hayatı derinden etkilediğini söyledi.

Bakanlık olarak önceliklerinin insan sağlığı olduğunu, salgına karşı Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda üst düzey önlemler aldıklarını anlatan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hiçbir virüs, bizim tedbirlerimizden güçlü değildir." sözlerini anımsattı.

Özellikle salgının dünyada yayılmaya başladığı ilk günlerde, vaka görülmediği halde uluslararası hava yolu, deniz yolu ve demir yollarında birçok ülkeyle seferleri durdurduklarını anımsatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Uçaklarımız başta olmak üzere yüksek hızlı trenler, konvansiyonel trenler, Marmaray ve Başkentray gibi tüm toplu ulaşım araçlarında sefer öncesi ve sonrasında dezenfekte işlemleri başlattık. Kara yollarında otobüs firmalarına ve otobüslerin mola verdikleri duraklardaki işletmelere her türlü sağlık tedbirlerini almaları ve gerekli hijyeni sağlamaları talimatını verdik. Söz konusu çalışmalar, hastalığın Türkiye'ye girişini önemli ölçüde geciktirdi ve salgın sürecine daha iyi hazırlanmamızı sağladı."

"Pandemi sürecinde sağlık ve hijyen tedbirlerini elden bırakmadık"

Karaismailoğlu, alınan önlemlerle ülke olarak büyük ve takdir edilen başarı sağladıklarını vurgulayarak artık normalleşme sürecine girildiğini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak da pandemi sürecinde sağlık ve hijyen tedbirlerini elden bırakmadıklarını ve böylece hedeflerden şaşmadıklarını kaydetti.

"Normalleşme sürecinin önemli bir adımını daha atıyoruz. Ara verdiğimiz YHT seferimizi yeniden başlatıyor, ilk trenimizi Ankara'dan İstanbul'a yolcu ediyoruz." diyen Karaismailoğlu, yeniden başlatılan YHT'nin seferlerinin bugünden itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya ve Konya-İstanbul hatlarında sabah ve akşam birer sefer olmak üzere günde toplam 16 sefer olacağını söyledi.

Trenleri sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek seyrek oturma düzeniyle yolcuların yan koltuklarını boş bırakarak yüzde 50 kapasiteyle çalıştıracaklarını bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu nedenle 411 yolcu kapasiteli CAF tipi setlerimizde 185, 483 kapasiteli Siemens tipi setlerimizde ise 213 yolcuya hizmet vereceğiz. Trenlerimiz yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor diye bilet ücretlerinde herhangi bir artış söz konusu değildir. İnşallah en kısa sürede seferlerimizi yerli üretimimiz olan 'Milli Elektrikli Tren'imiz ile hayata geçirmeye başlayacağız. Tüm hatlarımızda, üst düzeyde hijyen ve sağlık tedbirleri alınması en önemli önceliklerimizdir. Bizim tek amacımız vatandaşlarımızı en güvenli şekilde gitmek istedikleri yere ulaştırmak ve sağlıklı bir şekilde sevdiklerine kavuşturmaktır."

Karaismailoğlu, yeni süreçte vatandaşların da yerine getirmesi gereken bazı yükümlülüklerin olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın da her seferinde vurguladığı gibi maske, mesafe ve temizlik 'yeni normal'in vazgeçilmezleri. Bu nedenle de tüm gar, istasyon ve trenlerimizde maske takılması zorunlu olacak. YHT ile seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızdan bilet alabilmek için geçerli HES Kodu ve seyahat izin belgesi istenecek. Vatandaşlarımız HES Kodlarını Sağlık Bakanlığımızın mobil uygulamasından ya da SMS ile alacaklar. HES kodunun geçerli olduğu tespit edildiğinde ise bilet satışı yapılabilecek.

Giriş-çıkış yasağı bulunan illerimize seyahat için verilen 'Seyahat İzin Belgesi' ise trene binişte görevlilerimiz tarafından kontrol edilecek. Bu belgeyi ibraz edemeyenlerin veya belgeleri geçersiz olan bilet sahiplerinin seyahati iptal edilecek. İstasyonlarda ve bilet kontrol noktalarında hastalık belirtisi gösteren yolcularımız kesinlikle trene alınmayacak, bilet ücretleri kesintisiz iade edilecek."

"Trenlerde yemek ve büfe hizmeti verilmeyecek"

Her yolcunun biletine ait koltukta oturmasının sağlanacağını ve yer değişimlerine izin verilmeyeceğini vurgulayan Karaismailoğlu, seyahat sırasında Kovid-19 belirtileri gösteren yolcuların, trendeki izolasyon bölümüne alınarak uygun olan ilk istasyonda sağlık görevlilerine teslim edileceğini söyledi.

Trenlerde Kovid-19 riskine karşı yemek ve büfe hizmeti verilmeyeceğini anlatan Karaismailoğlu, önlemlerin yanı sıra gar, istasyon ve trenlerde hizmet veren tüm personelin salgın riskine karşı uygun koşullarda hizmet vermesinin sağlanacağını, trenlerin her sefer öncesinde ayrıntılı temizliği ve hijyen işlemleri yapılacağını kaydetti.

Karaismailoğlu, Kovid-19'a karşı bütüncül tedbirleri alıp başarıyla uygulayan bir ülke olarak YHT seyahatleri için alınan sağlık ve hijyen önlemlerinin de başarıyla uygulanacağına inandığını dile getirerek "Vatandaşlarımız sağlık ve huzur içinde sevdiklerine kavuşacak ve gitmek istedikleri yerlere ulaşacaktır." diye konuştu.

Bakanlık olarak Türkiye'nin büyük başarılarla bugüne gelen yenilikçi ulaştırma ve altyapı geleneğini devam ettirdiklerini, güçlendirdiklerini ve geleceğe taşıdıklarını belirten Karaismailoğlu, "Geleceğin dünyasında oyun kurucu ve küresel lider olan Türkiye'nin ihtiyaç duyacağı ulaşım hatlarında ve altyapı çalışmalarında mükemmeli yakalamak için 7/24 çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz projelerimizle ve attığımız her adımla dünyayla Türkiye'nin sosyal ve ekonomik bağlarını kuruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin en önemli değerlerinden TCDD'nin de yeni projeleri ve çağı yakalayan yüzüyle kendilerini gururlandırdığını belirten Karaismailoğlu, geçmişten bugüne Türkiye'nin her noktasını birbiriyle ve bölgeyle yakınlaştırarak, demir ağları sosyal ve ekonomik bağlara dönüştüren büyük bir marka olan TCDD'nin kısa vadede, iddialı projelerini tamamlayarak, yük ve yolcu taşımada, teknoloji destekli, çok modlu, çağa uygun, uluslararası bir ulaşım vizyonunu hayata geçirmek hedefiyle yoluna devam ettiğini kaydetti.

Karaismailoğlu, kademeli normalleşmeyle bugünleri aşacaklarını dile getirerek salgın sürecinde de sağlık tedbirlerini elden bırakmadan projelerini sürdürdüklerini bildirdi.

Trene binerek yolcularla sohbet eden Karaismailoğlu, daha sonra hareket diskiyle treni uğurladı.

Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 07:47 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kovid-19 nedeniyle durdurulan tren seferleri yeniden başladı - Son Dakika Ekonomi

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