Kovid-19 nedeniyle ertelenen İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı yapıldı

Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/1) yapıldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/1) yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen ve saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara soruları cevaplamaları için 75 dakika süre verildi. Sınavda, 5 ayrı sertifika alanında, çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulandı ve her testte 50 soru yer aldı. 2021-İSG/1'de, Kovid-19 salgınına karşı tedbirler alındı.

İş Güvenliği, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Kovid-19 nedeniyle ertelenen İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı yapıldı - Son Dakika

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