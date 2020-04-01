Kovid-19 nedeniyle Erzurum'un dört bir yanına dezenfektan üniteleri kuruldu - Son Dakika

Erzurum'da belediye görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentin çeşitli noktalarına dezenfektan üniteleri yerleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi görevlileri, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde dezenfeksiyon işlemlerini yoğun şekilde sürdürerek şehrin ana ve ara arterlerin tamamını özel solüsyonlarla yıkıyor.

Görevliler, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri bireyler ile kronik rahatsızlığı bulunanlara sıcak yemek ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşturulan gıda kolileriyle desteğini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı şehrin genelinde çok yönlü mücadele yürütüldüğünü aktardı.

Çalışmalar kapsamında 20 gün içerisinde 2 milyon metrekarelik alanı dezenfekte ettiklerini belirten Sekmen, ana ve ara arterlerden oluşan 7 milyon metrekarelik bir alanda ise yüksek düzeyde dezenfeksiyon işlemi yaptıklarını bildirdi.

Sekmen şunları kaydetti:

"Caddelerimizi özel solüsyonlarla hazırlanan köpüklü sularla yıkadık, her türlü bakteri ve virüsten arındırdık. Süreçte 200'den fazla personelimiz görev aldı ve biz bu ekiplerimizin ULV donanımlı araçlar, arazözler, hidrostatik ve vakumlu süpürgelerden de istifade etmelerini sağladık. Şehrimizin dört bir yanına 3 bin 100 dezenfektan ve sıvı sabun üniteleri kurduk. 35 kişiden oluşan ekibimiz kentte dezenfeksiyon işlemi yapmadık yer bırakmayacak ve çalışmalara devam edecek."

Sekmen, belediyenin 444 16 25 numaralı çağrı merkezini tam kapasite çalıştırmaya başladıklarını ifade etti.

Kent merkezindeki marketlerin, fırınların ve gıda imalathanelerinin sürekli denetimden geçirildiğini de vurgulayan Sekmen, "Hijyen koşullarına uyulup uyulmadığının yanı sıra fiyat politikalarını da yine ilgili kurum temsilcileriyle takip altında tutuyoruz. Çünkü bu süreçte insanımızın sağlık ve yaşam hakkından nasıl ki sorumluysak onların menfaat, hak ve çıkarlarını koruma noktasında da aynı ölçüde mesuliyet sahibiyiz." diye konuştu.

Sekmen ayrıca vatandaşları hayati önem taşıyan 14 kurala riayet etmelerini ve sağlıklı günler için zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları gerektiğini sözlerine ekledi.