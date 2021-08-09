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Kovid-19 nedeniyle gelişen akciğer yetmezliğinden ECMO tedavisiyle kurtuldu - Son Dakika

Kovid-19 nedeniyle gelişen akciğer yetmezliğinden ECMO tedavisiyle kurtuldu

09.08.2021 11:55
Kovid-19 nedeniyle gelişen akciğer yetmezliğinden ECMO tedavisiyle kurtuldu, System.String[]

Nisan ayında Kovid'e yakalanan ve hastaneye yattıktan sonra hızla kötüleşen Turgay Alat (52), akciğerleri iflas edince kalp akciğer makinesine (ECMO) bağlandı.

3 aylık tedavi sürecinin 14 gününü ECMO'da, yaşamla ölüm arasında geçiren Alat, Kovid'i yendi ve "Bana bir hayat bağışladılar. Nasıl diyeyim, hediye bir hayat yaşıyorum. Bunun için herkese söylüyorum, aşılarını olsunlar. Çok önemli. Neler çektiğimi ben biliyorum ama inşallah kimsenin başına gelmez" dedi.

Yaklaşık 4 ay önce testinin pozitif çıkmasının ardından evinde tedavi süreci başlayan Alat, durumunun ağırlaşması üzerine Bursa Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Alat'ın hastaneye yatışı yapılırken, hastalığın hızlı seyretmesi nedeniyle akciğer yetmezliği gelişti. Oksijen değeri hızla düşmeye devam eden Alat'ın tedavisine ECMO cihazı ile devam edilmesine karar verildi.

ECMO cihazı sayesinde, akciğerlerine iyileşmesi için zaman kazandırılan ve yoğun tedavi sürecinin ardından akciğerleri normale dönen Alat, şimdi ikinci baharına "merhaba" demenin mutluluğunu yaşıyor.

Hastanın tedavi süreci hakkında açıklama yapan Bursa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Aysun Ertikin, Turgay Alat Bursa Şehir Hastanesi'nde ECMO cihazına bağlanıp tedavi sonrasında taburcu olan bir hastamız. Hastanın Covid-19 nedeniyle akciğerde yaygın tutulumu olan pnömonisi vardı. Sonrasında da buna bağlı olarak ileri bir akciğer yetmezliğine girerek, akciğerlerinin çalışamaz hale geldiğini söyledi.

Hastaya ECMO ile akciğerleri toparlanana kadar zaman kazandırıldığını, akciğerin dinlenme konumuna alındığını aktaran Dr.Ertikin, şunları kaydetti:

ECMO cihazına hastanın bağlanabilmesi için hastada belli kriterlerin olması gerekiyor. İçinde kalp ve damar cerrahının da bulunduğu bir ekiple birlikte kısa süre içinde hasta değerlendirilerek, uygun bulunan hastalarda bu tedavi uygulanabiliyor. Turgay Bey'in özelinde ise ECMO cihazı desteği olmaz ise hasta klinik olarak kısa sürede vefatla sonuçlanabilecek bir durumdaydı. Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr.Nermin Kelebek Girginve Kalp ve Damar Cerrahı Doç.Dr.Nail Kahraman hocalarımız ile birlikte değerlendirdiğimizde bu hastada ECMO endikasyonu öngörüldü ve hasta acilen ECMO cihazına bağlandı. 14 gün sonrasında hastanın diğer uygulanan tedaviler eşliğinde akciğerlerininkendi işlevini yapabildiğinigördük ve hastayı cihazdan ayırdık.

Bu tedavi şeklinin Kovid -19'da çok yaygın uygulanabilecek bir tedavi yöntemi olmadığını dile getiren Ertikin, "Bu uygulamanın kendisi akciğeri iyileştirecek bir tedavi değil, bu köprü tedavisidir. ECMO ile hastaya,hasarlanmış akciğerinin iyileşmesi için zaman kazandırıyoruz. Hastanın akciğer fonksiyonunu, akciğer gibi çalışan makinaya devrediyoruz. Bir süre sonra akciğerlerin kendini toparladığını görünce hastayı yavaş yavaş cihazdan ayırıyoruz ve solunum görevini hastanın kendi akciğerine tekrar devrediyoruz.ECMO uygulaması, tedavi sırasında oluşabilecek istenmeyen komplikasyonlar açısından çok ciddi bir tedavi olmakla birlikte gerekli olduğu takdirde, uygun görülen hastalarda yapılması gereken bir tedavidir.

Palyatif Bakım Süreci çok önemli

Hastanın palyatif bakım sürecindeki tedavisi ile ilgili bilgi veren Geriatri Uzmanı Dr.Olgun Deniz ise "Hastayı palyatif bakım kliniğine aldığımızda hem yoğun bakım yatış süreci hem de kovidle ilişkili kas güçsüzlüğü ve salkopen dediğimiz kas kütlesi ve fonksiyonunda azalma durumu söz konusuydu. Hastamıza uygun fizik tedavi rehabilitasyon ve yeterli beslenme desteği sağladık. Aynı zamanda hastamızı kabul ettiğimizde boyun bölgesinde trakeostomi dediğimiz bir kanülü vardı ve buradan oksijen desteği almaktaydı. Takiple hastamızın oksijen desteğinden ayırabildik hem de trakeostomi dediğimiz kanülü çıkartabildik. Hastamızı spontan kendi solunumu ile dışarıdan oksijen desteği almadan taburcu edebildik. Kovid-19 hastalarında kovid süreci kadar en az sonrasındaki dönemde önemli. Bu açıdan hasta mutlaka takip edilmeli ve gerekli müdahalelerde yapılmalı" şeklinde konuştu.

Her şeye sıfırdan başladım, yürümeye bile

4 aylık mücadelenin ardından sağlığına kavuşan Turgay Alat ise yaşadıklarını "Kovid'e yakalanmadan bir gün önce eşimle gezdik. Arkadaşlara uğradık. Eve geldik ve bana bir sıtma, soğukluk geldi. Ertesi gün test yaptırmaya gittim. Kovid-19 çıktı. Yaklaşık 7-8 gün evde tedaviye devam ettim. Biraz nefes almam zorlaşınca çocuklar hastaneye götürdü. Hastanede önce normal servise yattım. Durumum kötüleşince bir hafta sonrada beni yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakım süreci ve sonrasında ECMO cihazından ayrılana kadar hiçbir şey hatırlamıyorum" diyerek anlattı.

Şu an ise çok iyi olduğunu dile getiren Alat, şöyle konuştu:

"Yoğun bakımdan çıktıktan sonra palyatif servisine alındım.Hemşirelerimiz doktorlarımız çok iyi. Anlatılacak gibi değil, bu konuda hepsinden Allah razı olsun. Bana mucize hasta diyorlar ama asıl mucize onlar. Bunun için hepsine teşekkür ediyorum. Bana bir hayat bağışladılar. Nasıl diyeyim, hediye bir hayat yaşıyorum. Bunun için herkese söylüyorum, aşılarını olsunlar. Çok önemli. Neler çektiğimi ben biliyorum ama inşallah kimsenin başına gelmez. Hastaneden çıkmış dahi olsak maske ve mesafemizi korumamız gerektiğine inanıyorum. Zamanımız gelince aşılarımızı olmamız gerekiyor. Her şeye sıfırdan başladım, yürümeye bile ve şimdi karşınızdayım."

Şehir Hastanesi, Yoğun Bakım, Bursa, Kalp, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Sağlık Kovid-19 nedeniyle gelişen akciğer yetmezliğinden ECMO tedavisiyle kurtuldu - Son Dakika


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