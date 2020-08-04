Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktor Osmaniye'de toprağa verildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta psikiyatri uzmanı olarak görev yaparken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede hayatını kaybeden Mustafa Özlü'nün (35) cenazesi, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

Özlü'nün cenazesi, İstanbul'dan ambulansla Bahçe ilçesine getirildi.

Şehit Hüseyin Ölmez Parkı'nda düzenlenen cenaze töreni öncesi alanda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Cenazeye katılan Mustafa Özlü'nün eşi Derya Özlü'nün ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Kılınan namazın ardından Özlü'nün cenazesi, Bahçe İlçe Mezarlığına defnedildi.

Hayatını kaybeden Mustafa Özlü'nün annesi Fatma ve babası Remzi Özlü'nün de Kovid-19'a yakalanmaları nedeniyle cenazeye katılamadıkları öğrenildi.