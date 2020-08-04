Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktor toprağa verildi - Son Dakika

Hayatını kaybeden Mustafa Özlü'nün annesi Fatma ve babası Remzi Özlü'nün de Kovid-19'a yakalanmaları nedeniyle cenazeye katılamadıkları öğrenildi.

Kahramanmaraş 'ta psikiyatri uzmanı olarak görev yaparken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve tedavi gördüğü İstanbul 'daki hastanede hayatını kaybeden Mustafa Özlü'nün (35) cenazesi, memleketi Osmaniye 'de son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 09:19

Kaynak: AA

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