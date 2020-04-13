Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden eczacılar anısına bir dakikalık saygı duruşu - Son Dakika

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Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden eczacılar anısına bir dakikalık saygı duruşu
6 saat önce
Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybeden eczacılar ve eczane çalışanlarını anmak amacıyla bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybeden eczacılar ve eczane çalışanlarını anmak amacıyla bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Türk Eczacıları Birliğinin (TEB) organizasyonunda,Halk sağlığının korunması amacıyla görevlerini sürdürürken yaşamlarını kaybeden eczacıları anma etkinliğine Türkiye genelindeki 27 bin noktada görev yapan eczacılarla tüm sağlık çalışanları katıldı.
etkinliğe sosyal mesafelerini koruyacak şekilde bulundukları yerden destek verdi.
Eczacı ve eczane çalışanları, etkinlik kapsamında bugün saat 12.00'de saygı duruşunda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 03:19 Kaynak: AA
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