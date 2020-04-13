Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden eczacılar anısına bir dakikalık saygı duruşu - Son Dakika

Türk Eczacıları Birliğinin (TEB) organizasyonunda,Halk sağlığının korunması amacıyla görevlerini sürdürürken yaşamlarını kaybeden eczacıları anma etkinliğine Türkiye genelindeki 27 bin noktada görev yapan eczacılarla tüm sağlık çalışanları katıldı.

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybeden eczacılar ve eczane çalışanlarını anmak amacıyla bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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