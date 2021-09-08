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Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden iki kadın Antalya'da defnedildi - Son Dakika

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden iki kadın Antalya'da defnedildi

08.09.2021 18:16
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden iki kadın Antalya'da defnedildi, System.String[]

Antalya ve Gaziantep'te doğum yaptıktan sonra yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanarak hayatlarını kaybeden iki kadın, Kumluca ve Finike ilçelerinde toprağa verildi.

Antalya ve Gaziantep'te doğum yaptıktan sonra yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanarak hayatlarını kaybeden iki kadın, Kumluca ve Finike ilçelerinde toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'te yaşayan Ceylin Göktaş (28), erkek çocuk dünyaya getirdikten bir gün sonra Kovid-19'a yakalandı. Tedaviye alınan Göktaş, 10 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.

Ceylin Göktaş'ın cenazesi yakınları tarafından Kumluca'ya getirilerek, Hacıveliler Mahallesi Zeytinlik Mezarlığı'nda Kovid-19 tedbirleri uygulanarak toprağa verildi.

Yaşam savaşını kaybetti

Finike ilçesinde ikizlere hamile olan ve doğumuna bir ay kalan Nursel Aksoy (38), 18 Ağustos'ta Kovid-19 belirtileri gösterdi. Aksoy, fenalaşması üzerine 20 Ağustos'ta Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Aksoy'un durumunun ağırlaşması üzerine ikiz bebekleri 23 Ağustos'ta sezaryenle alındı. Doğumdan 4 gün sonra yoğun bakıma alınan Aksoy, 6 Eylül'de yaşamını yitirdi.

Nursel Aksoy'un cenazesi de dün Finike Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bebeklerden biri de koronavirüslü olarak dünyaya gelirken, diğerinin herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi.

Göktaş ve Aksoy'un, ilk çocuklarını dünyaya getirdikleri öğrenildi.

Gaziantep, Antalya, Kumluca, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden iki kadın Antalya'da defnedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden iki kadın Antalya'da defnedildi - Son Dakika
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