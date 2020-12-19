Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

19.12.2020 19:19
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kore gazisi Nebi Er'in cenazesi toprağa verildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kore gazisi Nebi Er'in cenazesi toprağa verildi.

Çayköy Mahallesi'nde ikamet eden ve Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Kaş Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden 90 yaşındaki Er'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Çayköy Mezarlığı'na getirildi.

Gerekli tedbirler alınarak kılınan cenaze namazının ardından Er'in cenazesi defnedildi.

Antalya, Nebi Er, Kore, Kaş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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