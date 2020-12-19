Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
19.12.2020 19:19
Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kore gazisi Nebi Er'in cenazesi toprağa verildi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kore gazisi Nebi Er'in cenazesi toprağa verildi.
Çayköy Mahallesi'nde ikamet eden ve Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Kaş Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden 90 yaşındaki Er'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Çayköy Mezarlığı'na getirildi.
Gerekli tedbirler alınarak kılınan cenaze namazının ardından Er'in cenazesi defnedildi.
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