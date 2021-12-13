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Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden uzman doktorun adı derslikte yaşatılacak - Son Dakika

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden uzman doktorun adı derslikte yaşatılacak

13.12.2021 15:08
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden uzman doktorun adı derslikte yaşatılacak

Çorum'da, 32 yıldır görev yaptığı hastanede yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Uzman Doktor Ahmet Özsakarya'nın ismi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tıp fakültesi öğrencileri için oluşturulan dersliğe verildi.

Çorum'da, 32 yıldır görev yaptığı hastanede yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Uzman Doktor Ahmet Özsakarya'nın ismi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tıp fakültesi öğrencileri için oluşturulan dersliğe verildi.

Başhekimlikçe oluşturulan derslik, Özsakarya'nın eşi Gülser, oğlu Ömer Faruk Özsakarya ve yakınlarının katıldığı törenle hizmete açıldı.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, törende yaptığı konuşmada, Ahmet Özsakarya'yı 1977 yılından bu yana tanıdığını söyledi.

Gurur duyduğu bir meslektaşını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirten Sobacı, "İyiliklerini unutamayız. Hakikaten adam gibi adamdı. Bir kez bile bir hastaya 'size ben bakamam' dediğini duymadım. Gece gündüz demeden çalıştı. Hatta bir dönem devlet hastanesinde psikiyatrist yoktu, hem psikiyatrist hem nöroloji uzmanı olarak çalıştı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah nur içinde yatırsın." dedi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli ise Özsakarya'nın, 41 yıllık hekimlik hayatının 32 yılını memleketi Çorum'da geçirdiğini anlattı.

Özsakarya ile 2,5 yıl birlikte çalışma fırsatı bulduğunu dile getiren Sezikli, "Kıymetli Ahmet ağabeyimizin adını yaşatmak, bizlerden sonra buraya gelen hekim arkadaşlarımıza, personelimize örnek kişiliğini anlatabilmek için elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Öğrencilerimizin sürekli ders göreceği sınıfa adını vermeye karar verdik." diye konuştu.

Özsakarya'yı ilk hekimlik yıllarından hatırladığını aktaran Sezikli, şunları kaydetti:

"İlk hekim çıktığım zamanlarda rahmetli babamı hastaneye getirdiğimde Ahmet ağabeyimiz ilgilenirdi. O zamanlar hastalarına nasıl davranırsa, bugün de hastalarına aynı ilgiyle davranırdı. Hiçbir hastamızdan, hiçbir personelimizden olumsuz hiçbir geri dönüş almıyorduk, her seferinde teşekkürle, takdirle anılıyordu. Hayat kısa ama böyle bir ayrılığı hiçbirimiz istemezdik. Ruhu şad olsun, nurlar içinde yatsın. Rabbim rahmetiyle muamele eder inşallah."

Törende İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından dua edilmesinin ardından derslik öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Özsakarya için ayrıca görev yaptığı hastanenin mescidinde mevlit okutuldu.

Hitit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Erol Olçok, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden uzman doktorun adı derslikte yaşatılacak - Son Dakika


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