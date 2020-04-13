Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedildi - SAO - Son Dakika

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Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedildi - SAO
6 saat önce
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin defnedileceği mezarlığın havadan görüntüsü SAO PAULO - Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin gömüldüğü mezarlık havadan görüntülendi.
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin defnedileceği mezarlığın havadan görüntüsü SAO PAULO - Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin gömüldüğü mezarlık havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 09:17 Kaynak: AA
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