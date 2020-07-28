Kovid-19 nedeniyle İspanya'da ikinci çeyrekte 1 milyon istihdam kaybı

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'ne bağlı Aktif Nüfus Anketi (EPA) kurumunun açıkladığı verilere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomide yarattığı olumsuz etkilerden dolayı yılın ikinci çeyreğinde 1 milyondan fazla istihdam kaybı yaşandı.

EPA verilerine göre, 2020'nin nisan-haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte ülkede işsiz sayısı, ilk çeyreğe oranla yüzde 1,6 artarak 55 bin fazla oldu.

İşsizlik oranının yüzde 15,33'e çıktığı ülkede, 3 milyon 368 bin işsiz bulunuyor.

Veriler, İspanya'da işsizlik rakamlarında 2012'den bu yana en kötü ikinci çeyrek yaşandığına işaret etti. Yılın ikinci çeyreğinde istihdam kaybı 1 milyon 74 bin oldu.

Kovid-19'un İspanya'da en çok vurduğu sektör olan turizmde, 2020 genelinde 80 milyar avrodan fazla kayıp öngörülüyor.

İspanya hükümeti, yıl sonu işsizlik tahminlerini yüzde 19 olarak açıklarken, İspanya Merkez Bankası, Kovid-19'da yaşanacak gelişmelere paralel olarak bu oranın yüzde 24,7'ye kadar çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.

İspanya'da büyük ekonomik krizin yaşandığı 2008-2016 dönemleri arasına denk gelen 2013 yılında işsizlik oranı, yüzde 26'lara kadar çıkarak rekor kırmıştı.