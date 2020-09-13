Kovid-19 nedeniyle kapatılan Madrid'in tarihi bit pazarının esnafı çözüm istiyor - Son Dakika

İspanya'nın başkenti Madrid'in tarihi bit pazarı Rastro'daki esnaf ve seyyar satıcılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı yaklaşık 6 aydır kapalı tutulan pazarın tekrar açılması talebiyle gösteriler düzenliyor.

Kentin sembollerinden olan ve Kovid-19 öncesine kadar her pazar günü 06.00 ile 14.00 saatleri arasında faaliyet gösteren Rastro, salgına karşı tedbir amacıyla mart ayından bu yana kapalı.

Madrid'in Latina Mahallesi'nde kurulan ve pazar günleri halkın buluşma yerlerinden biri olan Rastro'da ticari faaliyetlerin durdurulmasından dolayı çok zor durumda olduklarını belirten esnafın başlattığı eylemler 11. haftasını doldurdu.

Rastro'nun girişindeki meydanda her pazar toplanan mağdur esnaf ve seyyar satıcılar, "6 aydır bir avro bile gelir elde edemediklerini ve mevcut duruma daha fazla tahammül edemeyeceklerini" söyleyerek, yerel yönetimden bir an önce pazarın açılmasına izin vermelerini istedi.

Salgının boyutunun farkında olduklarını ve belediyeye tekliflerini haftalar öncesinden sunduklarını kaydeden esnaf, Rastro'nun yüzde 50 kapasiteyle (1000 yerine 500 tezgah) açılmasını, satıcıların ikiye ayrılarak haftada bir dönüşümlü olarak tezgahlarını kurmasını, alanın genişletilerek, tüm sağlık şartlarının (maske, el hijyeni ve sosyal mesafe) yerine getirilmesinin garanti edilmesini istiyor.

Madrid Belediyesi, esnafın talebini gündemine alsa da henüz çözüm getirecek bir karar alınmadı.

Madrid'in kültürel ve turistik değerlerinden biri olarak bilinen tarihi bit pazarı Rastro'nun önlem alınmazsa yok olacağı savunuluyor.

Avrupa'da Kovid-19'un en yoğun görüldüğü ülke olan İspanya'da son verilere göre vaka sayısı 566 bin 326'ya ulaşırken, bunun 3'te 1'i Madrid'de tespit edildi.