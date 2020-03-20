Kovid-19 nedeniyle kendilerini izole eden Kosova'daki vatandaşlardan balkondan protesto - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kovid-19 nedeniyle kendilerini izole eden Kosova'daki vatandaşlardan balkondan protesto - Son Dakika

Kovid-19 nedeniyle kendilerini izole eden Kosova'daki vatandaşlardan balkondan protesto

7 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kendini izole eden Kosova'nın başkenti Priştine'deki vatandaşlar, evlerinin balkonlarından ülkede yayılan virüs ile yaşanan son siyasi gelişmeleri protesto etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kendini izole eden Kosova'nın başkenti Priştine'deki vatandaşlar, evlerinin balkonlarından ülkede yayılan virüs ile yaşanan son siyasi gelişmeleri protesto etti.

"Replike" isimli bir grup tarafından sosyal medyada organize olan vatandaşlar, balkonlarından birkaç dakika boyunca tencere, anahtar, farklı ev aletleri ve ıslıklarla bir kaç dakika boyunca protestosunu sürdürdü.

Grup tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Herkesin Kovid-19 pandemisinin neden olduğu durumun yönetiminde çalışılması için birleşmesi gerektiği zamanda, Kosova'nın siyasetçileri drama ve güvensizlik yaratmak için politik iktidarlarını kötüye kullanıyorlar".

Vatandaşlar bu şekilde ülkedeki siyasi parti ve kurumsal liderlere, meydana getirilen durum ve Kosova vatandaşlarının yaşadığı panik hakkında düşünmeye itmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Dün, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova İçişleri ve Kamu Yönetimi Bakanı Agim Veliu'yu "başbakanın olağanüstü hal ilanı ile ilgili tutumuna karşı olduğu" ve "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili panik yaydığı" gerekçesiyle görevden almıştı.

Ardından, iktidar ortağı olan Kosova Demokratik Birliği (LDK) Genel Başkanı İsa Mustafa yaptığı açıklamada, bu hareketin kabul edilemez olduğunu, "hükümeti düşürmek için" Kendin Karar Al Hareketini mecliste güven oylamasına götüreceklerini bildirmişti.

Kosova'da Kovid-19 tanısı konulan 21 kişi bulunuyor.

Ülkede, 6 Ekim 2019 erken genel seçimde birinci çıkan Kendin Karar Al Hareketi ile koalisyon ortağı LDK arasında 3 ay süren müzakereler sonrasında hükümet kurulmuştu.

Anlaşmaya göre Kendin Karar Al Hareketi 6 bakanlık, LDK 6 bakanlık ve azınlıklar da 3 bakanlık almıştı.

Kovid-19 nedeniyle kendilerini izole eden Kosova'daki vatandaşlardan balkondan protesto

Priştine, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:53 Kaynak: AA

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