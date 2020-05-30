Kovid-19 nedeniyle kira ödeyemeyen işletmeler için

Avukat ve Arabulucu Saygın Yazıcıoğlu, "işletmelerin kira ödeyememesinden kaynaklı uyuşmazlıkların arabuluculukla sonuçlandırılması" önerisinde bulundu.

Yazıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere hükümetinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasındaki süreçte işletme, firma ve şirketlere hukuk mahkemelerinin tıkanmasının önüne geçmek için uyuşmazlıklarını mahkemelere değil, arabuluculara taşıması çağrısı yaptığını bildirdi.

Salgın hastalık sürecinde ekonomik taahhütlerle ilgili çeşitli sıkıntıların yaşandığını, bunun da hem dünyada hem de Türkiye'de hukuki uyuşmazlıklarda artışa sebep olabileceğini belirten Yazıcıoğlu, iş gücü kayıplarından taahhütlü sözleşmelere, mal teslimlerinden kira sözleşmelerine kadar ticari hayatı ilgilendiren her konuda bazı uyuşmazlıkların yaşanabileceğini aktardı.

Yazıcıoğlu, "Örneğin salgın sürecinde alacağınızı alamamış olabilirsiniz, bir alt yüklenici taahhüt ettiği bir işi yerine getirememiş olabilir veya vermek zorunda olacağı bir hizmeti gerçekleştirememiş olabilir. Bu nedenle birçok uyuşmazlığın olacağını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Yaşanan uyuşmazlıklar nedeniyle mahkemeye gitmenin tarafları hem maddi hem de süre anlamında sıkıntıya sokacağına değinen Yazıcıoğlu, uyuşmazlıkların öncelikle arabuluculuk yoluyla çözülmesini önerdi.

Yazıcıoğlu, arabuluculuğun dostane bir çözüm yolu olduğunu ve uyuşmazlıkların daha kısa sürede çözülmesini sağladığını vurgulayarak, salgın sonrasında mahkemelerin iş yükünün artacağını, arabuluculukla uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasının ise bu yükü hafifleteceğini belirtti.

Özellikle koronavirüs salgını devam ettiği müddetçe kapalı kalan iş yerlerinin kira sözleşmeleriyle ilgili sorunlar yaşanabileceğine işaret eden Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Salgın nedeniyle uzun süre kapalı olan birçok iş yerinin, işletmenin kira ödeme yükümlülüğü devam ediyor. Kovid-19 salgını nedeniyle kapalı kalan ve yeteri kadar gelir elde edemeyen 200 bin işletmenin kira ödemekte zorluk yaşayacağını öngörüyoruz. Bu nedenle oluşacak uyuşmazlıkların çözümünde ise her iki taraf için etkili yol arabuluculuktur. Mülk sahibi, 'Sen kiramı ödemiyorsun. Hemen sana dava açıyorum' dediğinde iki taraf için zorlayıcı, uzun süreçler başlayacak. Dükkan sahibi borcunu tahsil etmekte zorlanacak. Diğer taraftan kiracılar da yeni bir yer aramak zorunda kalacak. Ancak arabuluculuk yöntemiyle bu kira borçlarını taksitlendirdiklerinde, mülk sahibi daha az güç sarf ederek, iyi niyetli şekilde alacağını tahsil edebilir. Kiracı da azar azar borcunu ödemiş olur. İş düzeni de tekrar eski haline döner."