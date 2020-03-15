Kovid-19 nedeniyle Mescid-i Aksa Külliyesi'ndeki mescitler kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kovid-19 nedeniyle Mescid-i Aksa Külliyesi'ndeki mescitler kapatıldı - Son Dakika

Kovid-19 nedeniyle Mescid-i Aksa Külliyesi'ndeki mescitler kapatıldı

6 saat önce

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasıyla mücadele kapsamında, Harem-i Şerif içindeki mescitlerin kapatılması ve namazların Aksa'nın avlusunda kılınması yönünde karar aldı.

Kovid-19 nedeniyle Mescid-i Aksa Külliyesi'ndeki mescitler kapatıldı, System.String[]

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasıyla mücadele kapsamında, Harem-i Şerif içindeki mescitlerin kapatılması ve namazların Aksa'nın avlusunda kılınması yönünde karar aldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresine bağlı Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, yaptığı yazılı açıklamada, İslami Vakıflar İdaresinin, koronavirüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında, Mescid-i Aksa Külliyesi'nde yer alan, Kubbet'us Sahra ve Kıble mescidinin de aralarında bulunduğu mescitlerin kapatılması yönünde karar aldığını belirtti.

Mescid-i Aksa Külliyesi'nin tüm kapılarının cemaate açık olacağını ifade eden Kisvani, namazların Aksa'nın büyük avlusunda kılınmasına karar verildiğini aktardı.

Harem, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok Ronaldo, otellerini koronavirüs hastalarının tedavisi için hastaneye çevirecek Avusturya, koronavirüs tedbirleri kapsamında 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesini yasakladı

Son Dakika Haberleri
19:45 ÇANAKKALE Bozcaada'da teknesiyle denize açılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
19:40 Güney Asya liderlerinden Kovid-19 için iş birliği çağrısı
19:40 Devlet Arşivleri Başkanlığı Kovid-19'a karşı 30 Mart'a kadar salonlarını kapattı
19:40 Rusya'da yeni tip koronavirüs vakası 63'e çıktı
19:39 Salihli'de köpek dövüşüne jandarma baskını

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 19:51:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 nedeniyle Mescid-i Aksa Külliyesi'ndeki mescitler kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]