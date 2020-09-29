Kovid-19 nedeniyle misafir kabul etmediğini kapısına astığı yazıyla duyurdu - Son Dakika

Bartın'ın Ulus ilçesinde yaşayan Yıldırım ailesi, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) nedeniyle misafir kabul etmediğini, evinin kapısına astığı yazıyla duyurdu.

İlçeye bağlı Hocaköy'de annesi Şaziye, eşi Esat ve kızı Selma ile yaşayan 44 yaşındaki Fatma Yıldırım, enfeksiyon nedeniyle 10 gün hastanede tedavi gören kızı taburcu edildikten sonra "geçmiş olsun" ziyaretlerini salgın nedeniyle kabul etmeme kararı aldı.

Yıldırım, evinin kapısına "Koronavirüs nedeniyle eve misafir kabul etmiyoruz" yazısı astı.

"Yazıyı görenler şaşırıyor"

Fatma Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızlarının enfeksiyon nedeniyle 10 gün hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "geçmiş olsun" ziyaretlerini önlemek amacıyla evinin kapısına yazı astığını söyledi.

Sevenlerinden ve yakınlarından anlayış beklediklerini dile getiren Yıldırım, "Sağ olsun kimse de gelmedi. Artık yazıya mı uydular bilmiyorum." dedi.

Yıldırım, yazıyı görenlerin şaşırdığını ancak duyarlılıkları dolayısıyla kendilerini takdir ettiğini dile getirerek, "Salgın döneminde akraba da olsa yabancı da olsa hastalığı bulaştırmaması, sağlığını koruması açısından kimseye yanaşmaması daha iyi. Çalışan açısından daha da riskli çünkü iş yeri de riske giriyor. Ben tedbirli davranıyorum, herkesi de tedbirli davranmaya davet ediyorum." diye konuştu.