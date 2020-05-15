Kovid-19 nedeniyle okula gidemeyen öğrencilerin yerine seraya öğretmenleri fide dikti - Son Dakika

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde geçen yıl öğrencilerin toprakla iç içe olması için açılan seraya, öğrenciler gidemeyince öğretmenler fide dikti.

Elazığ'da Çubukbey Anadolu Lisesinde bir grup gönüllü öğretmen, Tarım ve Orman Müdürlüğünden temin ettikleri domates, biber, salatalık ve patlıcan fidelerini öğrencileri için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde geçen yıl öğrencilerin toprakla iç içe olması için açılan serada toprakla buluşturdu.

Öğretmen Selma Erkan, yaptığı açıklamada, yaşanan salgın dolayısıyla öğrenciler adına sebze fidelerini toprak ile buluşturduklarını söyledi.

Salgın sürecinden sonra öğrencilere hazır bir sera bırakmak istediklerini kaydeden Erkan, "Seranın boş kalmasına gönlümüz razı olmadı. Gönül isterdi ki bu etkinliği öğrencilerimiz ile beraber yapalım ama süreçten dolayı nasip olmadı. İnşallah bu salgını en kısa sürede atlatırız ve öğrencilerimize kavuşuruz." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan da öğrencilerin toprakla iç içe olması için geçen yıl 9 okulda sera kurduklarını anımsattı.

Karahan, "Sera kurduğumuz okullardan biri de Çubukbey Anadolu Lisesiydi. Öğrencilerimiz olmayınca okuldaki öğretmenler ekimi yaptı. Üretimin devamlılığını sağlamak ve projemizi hayata geçirme adına yetiştirdiğimiz yerli ve milli olan sebze fidelerini gönüllü hocalarımızla diktik." ifadelerini kullandı.