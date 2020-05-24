Kovid-19 nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evde geçirdiler - MUŞ - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Bayramı evinde geçiren vatandaşlar
Murat Yıldırım'ın konuşması
Şeker toplamaya gelen çocuklar
Çocuklara şeker verilmesi
Kovid-19 nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evde geçirdiler
MUŞ - Muş'ta, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı evde geçiyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Muş'ta 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının Ramazan Bayramının ilk gününde vatandaşlar, sosyal mesafeyi koruyarak evde bayramlaştılar ve çocuklara bayram şekeri dağıttılar.