Kovid-19 nedeniyle ramazan çadırı kurulamayan Çorum'da aşevinden her gün bin aileye iftarlık ulaştırılıyor - Son Dakika

Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet gösteren aşevinde belediyenin desteğiyle ramazan ayında her gün yaklaşık bin aileye iftarlık götürülüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ramazan çadırı kurulamayan kentte ihtiyaçlı ailelerin iftarlık gereksinimleri, Çorum Belediyesinin koordinesinde hayırsever vatandaşların desteğiyle aşevinden karşılanıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, aşevini ziyaret ederek SYDV Müdürü Zekeriya Doğan'dan bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Candan, ramazan çadırı kurulamaması nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere iki yıldır aşevi aracılığıyla ulaştıklarını belirtti.

Aşevinde yemeklerin öğle saatlerinde hazırlanmaya başladığını aktaran Candan, yemeklerin özel ambalajlarda ısısı muhafaza edilerek iftar öncesi yaklaşık bin aileye ulaştırıldığını kaydetti.

Aşevinin ramazanda hayırsever vatandaşların katkılarıyla hizmet verdiğini vurgulayan Candan, "Yardım yapan epeyce hayırseverimiz var. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da bu hizmetin devamı için yardımsever hemşehrilerimizin katkılarını bekliyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın hesap numaralarına para yatırarak hayırseverlerimiz sıcak yemek dağıtımına katkıda bulunabilir. Bunun dışında da yardım yapmak isteyenler, gıda paketi dağıtmak isteyenler yine aynı çerçevede bizlere ulaşarak yardımları yapabilirler." ifadelerini kullandı.