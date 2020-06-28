Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1109, Meksika'da 602, Hindistan'da 384 kişi öldü - Son Dakika

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1109, Meksika'da 602, Hindistan'da 384 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1109, Meksika'da 602, Hindistan'da 384 kişinin öldüğü bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1109, Meksika'da 602, Hindistan'da 384 kişinin öldüğü bildirildi.

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Salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1109 kişi yaşamını yitirdi. Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 57 bin 70'e ulaştı.

Son 24 saatte tespit edilen 38 bin 693 yeni vakayla toplam vaka sayısı 1 milyon 313 bin 667'ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfusuyla ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 265 bin 581 vaka ve 14 bin 263 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 9 bin 789 kişinin ölümüne neden olan virüs, 108 bin 803 kişide görüldü.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 602 kişi öldü

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 602 artarak 26 bin 381'e ulaştı.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 410 artışla 212 bin 802'ye çıktı.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Hindistan'da salgın nedeniyle 384 kişi hayatını kaybetti

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 384 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 16 bin 95'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 18 bin 552 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 528 bin 859'a çıktı. Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 309 bin 713 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Hindistan, Brezilya, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 08:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1109, Meksika'da 602, Hindistan'da 384 kişi öldü - Son Dakika

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