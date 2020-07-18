Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1163, Meksika'da 736, Hindistan'da 671 kişi öldü - Son Dakika

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1163, Meksika'da 736, Hindistan'da 671 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1163, Meksika'da 736, Hindistan'da 671 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1163, Meksika'da 736, Hindistan'da 671 kişi hayatını kaybetti.

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Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1163 kişi hayatını kaybetti.?

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1163 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 77 bin 851'e, vaka sayısı da 34 bin 177 artarak 2 milyon 46 bin 328'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 407 bin 415 vaka ve 19 bin 377 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 321 bin 36 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.?

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Meksika'da can kaybı

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 736 artarak 38 bin 310'a ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı ise 7 bin 257 artışla 331 bin 298'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 208 bin 436 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta virüs nedeniyle ilk ölüm yaşanmıştı.

Hindistan'da vaka sayısı 1 milyon 38 bini aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 671 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 26 bin 273'e yükseldi.

Vaka sayısı son 24 saatte 34 bin 884 artarak 1 milyon 38 bin 716'ya çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 653 bin 751 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Hindistan, Brezilya, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 09:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1163, Meksika'da 736, Hindistan'da 671 kişi öldü - Son Dakika
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