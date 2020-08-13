Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1175, Hindistan'da 942, Meksika'da 737 kişi hayatını... - Son Dakika

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1175, Hindistan'da 942, Meksika'da 737 kişi hayatını...
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1175, Hindistan'da 942, Meksika'da 737 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 08:23
Kaynak: AA
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