Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1237, Hindistan'da 886, Meksika'da 819 kişi hayatını... - Son Dakika

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1237, Hindistan'da 886, Meksika'da 819 kişi hayatını...
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1237, Hindistan'da 886, Meksika'da 819 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 08:43
Kaynak: AA
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