Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1254, Meksika'da 895, Hindistan'da 482 kişi hayatını... - Son Dakika

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1254, Meksika'da 895, Hindistan'da 482 kişi hayatını...
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1254, Meksika'da 895, Hindistan'da 482 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 08:23 Kaynak: AA
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