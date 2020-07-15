Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1300, Meksika'da 836, Hindistan'da 582 kişi öldü - Son Dakika

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1300, Meksika'da 836, Hindistan'da 582 kişi öldü

BUENOS Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1300, Meksika'da 836, Hindistan'da 582 kişi yaşamını yitirdi.

BUENOS Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1300, Meksika'da 836, Hindistan'da 582 kişi yaşamını yitirdi.

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Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1300 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 74 bin 133'e, vaka sayısı da 41 bin 857 artarak 1 milyon 926 bin 824'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 386 bin 607 vaka ve 18 bin 324 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 209 bin 208 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Meksika'da can kaybı 36 bin 327'ye yükseldi

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 836 artarak 36 bin 327'ye ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 685 artışla 304 bin 435'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 193 bin 976 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta virüs nedeniyle ilk ölüm yaşanmıştı.

Hindistan'da ölenlerin sayısı 24 bin 309'a ulaştı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 582 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 24 bin 309'a yükseldi.

Vaka sayısı son 24 saatte 29 bin 429 artarak 936 bin 181'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 592 bin 31 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Hindistan, Brezilya, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1300, Meksika'da 836, Hindistan'da 582 kişi öldü - Son Dakika
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