Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 990, Meksika'da 719, Hindistan'da 381 kişi öldü - Son Dakika

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 990, Meksika'da 719, Hindistan'da 381 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 990, Meksika'da 719, Hindistan'da 381 kişi öldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 990, Meksika'da 719, Hindistan'da 381 kişi öldü.

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Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 990 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 55 bin 961'e, vaka sayısı da 46 bin 860 artarak 1 milyon 274 bin 974'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfusuyla ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 258 bin 508 vaka ve 13 bin 966 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 9 bin 587 kişinin ölümüne neden olan virüs, 108 bin 497 kişide görüldü.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 719 kişi öldü

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 719 artarak 25 bin 779'a ulaştı.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 441 artışla 208 bin 392'ye çıktı.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Hindistan'da salgın nedeniyle 381 kişi hayatını kaybetti

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 381 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 15 bin 690'a yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 18 bin 276 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 509 bin 523'e çıktı. Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 295 bin 917 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Hindistan, Brezilya, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 09:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 990, Meksika'da 719, Hindistan'da 381 kişi öldü - Son Dakika

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