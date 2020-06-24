Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Filipinler'de 470, Japonya'da 55 vaka görüldü - Son Dakika

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Filipinler'de 470, Japonya'da 55 vaka görüldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Filipinler'de 470, Japonya'da 55, Malezya'da 6 ve Tayland'da 1 vakaya rastlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Filipinler'de 470, Japonya'da 55, Malezya'da 6 ve Tayland'da 1 vakaya rastlandı.

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Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte görülen 470 vakayla toplam vaka sayısı 32 bin 295'e yükseldi.

Son bir günde salgın nedeniyle 18 kişi yaşamını yitirirken, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 1204'e çıktı.

Filipinler'de hastalığa yakalanan 8 bin 656 kişi tedavi edildi.

Tokyo'da toplam vaka sayısı 5 bin 895'e ulaştı

Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 90 artışla 18 bin 836'ya, ölü sayısı 4 artarak 982'ye yükseldi.

Başkent Tokyo'da mayıs başından beri ilk kez 55 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 5 bin 895'e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 1811'e, Kanagawa'da 1436'ya, Hokkaido'da 1210'a, Saitama'da 1054'e, Çiba'da 930'a yükseldi.

Malezya'da aktif vakalar 250'nin altına indi

Malezya'da Kovid-19 vakaları 6 artışla 8 bin 596'ya, iyileşen vakalar ise 45 artarak 8 bin 231'e çıktı.

Virüs nedeniyle 121 kişinin vefat ettiği ülkede son 10 gündür yaşamını yitiren olmadı.

Sağlık Bakanlığı, başkent Kuala Lumpur'un Bukit Bintang bölgesi ile Selangor eyaletine bağlı Hulu Langat ve Sarawak eyaletine bağlı Kuching kentinde salgının merkez üssü ilan edildiğini açıkladı.

Tayland'da 30 gündür yurt içi kaynaklı vaka görülmedi

Son 24 saatte Tayland'da yurt dışı kaynaklı 1 vaka tespit edildi.

Bugüne kadar 3 bin 157 vakanın görüldüğü Tayland'da, 3 bin 26 kişinin tedavisi tamamlanırken, salgın nedeniyle 58 kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 Durum Yönetim Merkezi Sözcüsü Dr. Taweesilp Visanuyothin, yaptığı açıklamada, ülkede son 30 gündür yurt içi kaynaklı Kovid-19 vakasına rastlanmadığını aktardı.

Filipinler, Malezya, Tayland, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Filipinler'de 470, Japonya'da 55 vaka görüldü - Son Dakika

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