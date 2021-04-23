Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Irak'ta 46, Ürdün'de 40 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, Irak'ta 46, Ürdün'de 40 kişi daha yaşamını yitirdi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 46 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 8 bin 17 yeni vaka tespit edildiği, 6 bin 826 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Salgında can kaybının 15 bin 174'e, vaka sayısının 1 milyon 18 bin 321'e yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı da 891 bin 7 oldu.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 40 kişinin hayatını kaybettiği, 1677 yeni vaka kaydedildiği, 3 bin 145 kişinin ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybının 8 bin 514'e, vaka sayısının 699 bin 164'e, iyileşenlerin sayısının ise 661 bin 432'ye yükseldiği kaydedildi.