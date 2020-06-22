Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Meksika'da 1044, Brezilya'da 641 ve Hindistan'da 445 kişi hayatını... - Son Dakika

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Meksika'da 1044, Brezilya'da 641 ve Hindistan'da 445 kişi hayatını...
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Meksika'da 1044, Brezilya'da 641 ve Hindistan'da 445 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 09:07 Kaynak: AA
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