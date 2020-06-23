Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Meksika'da 759, Brezilya'da 654 ve Hindistan'da 312 kişi hayatını... - Son Dakika

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Meksika'da 759, Brezilya'da 654 ve Hindistan'da 312 kişi hayatını...

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Meksika'da 759, Brezilya'da 654 ve Hindistan'da 312 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Meksika'da 759, Brezilya'da 654 ve Hindistan'da 312 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan, Brezilya, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 08:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Meksika'da 759, Brezilya'da 654 ve Hindistan'da 312 kişi hayatını... - Son Dakika

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