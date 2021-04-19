Kovid-19 nedeniyle Tunus'ta 66, Lübnan'da 39 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 66, Lübnan'da 39 kişi yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı 66 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1514 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle toplam 9 bin 783 kişinin öldüğü, 285 bin 490 kişinin hastalığa yakalandığı, bunlardan 234 bin 791 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, son 24 saatte 39 kişinin salgından öldüğünü, 1900 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, bugüne dek Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 925'e yükseld, toplam vaka sayısı 510 bin 403'e çıktı.

Ürdün

Ürdün hükümeti, 10 Mart'tan bu yana aldığı hafta sonu (cuma günü) kapsamlı sokağa çıkma yasağına, cuma namazı için istisna getirdi.

Bakanlar Kurulunda alınan kararda, vatandaşların yürüyerek camilere gitmelerine ve bir saat içerisinde cuma namazını salgından korunma esaslarına uymak kaydıyla eda etmelerine izin verildiği belirtildi.

Ürdün makamları yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 10 Mart'ta ülkenin hafta sonu tatil günü olan cuma gününde kapsamlı sokağa çıkma yasağı getirmişti. Ardından 28 Mart'ta alınan bir başka kararla da yasağın mayıs ortalarına yani ramazan ayını da içine alan bir süreye dek uzatıldığı duyurulmuştu.