Kovid-19 nedeniyle Tunus'ta 92, Lübnan'da 26 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla Tunus'ta 92, Lübnan'da 26 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 92 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1957 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, hastalığa şimdiye kadar 303 bin 584 kişinin yakalandığı, bunlardan 253 bin 58'inin iyileştiği, 10 bin 444 kişinin ise yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, salgın nedeniyle son 24 saate 26 kişi öldü, 1182 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede hastalığa toplam 522 bin 763 kişi yakalandı, 453 bin 865 kişi iyileşti, 7 bin 197 kişi ise vefat etti.