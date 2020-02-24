Kovid-19 nedeniyle Türkiye ile İran arasındaki tren seferleri de durduruldu - Son Dakika
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Kovid-19 nedeniyle Türkiye ile İran arasındaki tren seferleri de durduruldu

7 saat önce

Türkiye ile İran arasında karşılıklı olarak işletilen Trans Asya Ekspresi ve Van-Tahran yolcu treni ile yük treni seferleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesi nedeniyle dün saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durduruldu.

Kovid-19 nedeniyle Türkiye ile İran arasındaki tren seferleri de durduruldu, System.String[]

Türkiye ile İran arasında karşılıklı olarak işletilen Trans Asya Ekspresi ve Van- Tahran yolcu treni ile yük treni seferleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesi nedeniyle dün saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durduruldu.

TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamada, İran'da Kovid-19'dan ölümlerin artması üzerine Türkiye'nin bu ülkeyle kara hudut kapılarını tedbir olarak geçici kapattığı hatırlatıldı.

İki ülke arasındaki demir yoluyla yolcu bağlantısının da düne kadar Ankara-Tahran-Ankara hattında haftada bir gün çalışan Trans Asya ve Van-Tahran-Van hattında yine haftada bir gün çalışan Van-Tahran trenleriyle gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Türkiye- İran arasında karşılıklı işleyen Trans Asya Ekspresi ve Van-Tahran yolcu treni ile yük treni seferleri 23 Şubat Pazar saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durduruldu." ifadelerine yer verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:18 Kaynak: AA
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