Kovid-19 nedeniyle ülkelerinde evlenemeyen Rus gelin ile Kıbrıslı damat Tekirdağ'da nikah kıydı - Son Dakika

Kovid-19 nedeniyle ülkelerinde evlenemeyen Rus gelin ile Kıbrıslı damat Tekirdağ'da nikah kıydı

Rus gelin Veronika Serbinskaia ile Kıbrıslı damat Abdüllatik Kasım Köse, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde nikah kıyarak dünya evine girdi.

Rus gelin Veronika Serbinskaia ile Kıbrıslı damat Abdüllatik Kasım Köse, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde nikah kıyarak dünya evine girdi.

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Bir süre önce İstanbul'da tanışan Serbinskaia ile Köse, Rusya'da evlenmeye karar verdi. Genç çift yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yurtdışına çıkamayınca nikah işlemlerini İstanbul'da yapmak istedi.

Ancak nikah işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle bir tanıdıklarının aracılığıyla Kapaklı ilçesine gelen çift, Atatürk Kültür Merkezi'nde nikah kıyarak evlendi.

Gelin ve damadın yakınları da Zoom uygulaması üzerinden nikah törenine katıldı. Serbinskaia ile Köse, nikah işlemlerinin hızlandırılmasında kendilerine yardımcı olan belediye yetkililerine teşekkür etti.

Köse, AA muhabirine, nikah işlemleri için ilk başta Rusya'ya gitmeye çalıştıklarını ancak sorunlar yaşayınca İstanbul'da evlenmek istediklerini söyledi.

Burada da 4-5 ay geçmesine rağmen nikah kıyamadıklarını anlatan Köse, "Ailelerimiz nikah törenine Zoom üzerinden katılmak zorunda kaldı. Bizim için gerçekten çok ilginç oldu. Ama burada kolayca nikah işlemlerini gerçekleştirdik. Devletimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 nedeniyle ülkelerinde evlenemeyen Rus gelin ile Kıbrıslı damat Tekirdağ'da nikah kıydı - Son Dakika
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