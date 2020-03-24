Kovid-19 nedeniyle ülkelerine gidemeyen Azerbaycanlı öğrencilere gıda desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kovid-19 nedeniyle ülkelerine gidemeyen Azerbaycanlı öğrencilere gıda desteği - Son Dakika

Kovid-19 nedeniyle ülkelerine gidemeyen Azerbaycanlı öğrencilere gıda desteği

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkelerine gidemeyen Azerbaycanlı öğrencilere gıda kolisi dağıttı.

Kovid-19 nedeniyle ülkelerine gidemeyen Azerbaycanlı öğrencilere gıda desteği, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkelerine gidemeyen Azerbaycanlı öğrencilere gıda kolisi dağıttı.

Koronavirüs nedeniyle ülkelerine gidemeyen ve kullandıkları bankaların kapalı olması nedeniyle ailelerinden maddi destek alamayan Azerbaycanlı üniversite öğrencileri, sosyal medya üzerinden Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e mağduriyetlerini bildirdi.

Seçer'in talimatıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, içinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu kolileri öğrencilere ulaştırdı.

Belediye görevlisi Yusuf Yazgı, yaptığı açıklamada, bu süreçte maddi sıkıntı yaşayan öğrencilere destekte bulunmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Bir öğrencinin durumu bildirmesi üzerine harekete geçtiklerini anlatan Yazgı, "Gelen istek üzerine öğrencilerin evine incelemeye gittim. İncelemeden sonra böyle bir yardımın uygun olabileceğine karar verdik. Öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda onlarla ilgileneceğiz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Azer Panahov ise destekleri için Seçer'e teşekkür etti.

Aydan Mammadova da bu zor günlerinde belediyenin gösterdiği duyarlılıktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Vahap Seçer, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:16 Kaynak: AA

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