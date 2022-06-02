Kovid-19 nedeniyle yapılamayan düğünün kaporası davalık oldu - Son Dakika
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Kovid-19 nedeniyle yapılamayan düğünün kaporası davalık oldu

02.06.2022 14:53
Kovid-19 nedeniyle yapılamayan düğünün kaporası davalık oldu

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan düğün için ödenen kaporanın iade edilmesine ilişkin Tüketici Mahkemesi kararını, taraflara tebliğ tarihi belirlenmeden ve duruşma açmadan verilmesi nedeniyle bozdu.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan düğün için ödenen kaporanın iade edilmesine ilişkin Tüketici Mahkemesi kararını, taraflara tebliğ tarihi belirlenmeden ve duruşma açmadan verilmesi nedeniyle bozdu.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Kasım 2019'da bir çift, Ağustos 2020'de yapacakları düğün için bir organizasyon şirketi ile 10 bin lira karşılığında anlaştı, 2 bin lira da kapora verdi.

Düğünden yaklaşık bir ay önce Kovid-19 salgını nedeniyle düğün yapılamayacağı için organizasyonu iptal eden çift, kaporanın iadesi için Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu, heyet paranın iadesine karar verdi.

Düğün tarihinde başka bir organizasyon yapamadığını, tüketici hakem heyetinin kararının hukuka aykırı olduğunu ileri süren organizasyon şirketi, kararın iptali için dava açtı.

Davalı çift ise Kovid-19 nedeniyle düğün yapmalarının mümkün olmadığı ve yapılan itirazın süresinde olmadığını ileri sürerek davanın reddini talep etti.

Yargılamayı yapan Kayseri 1. Tüketici Mahkemesi, Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti kararından "2 bin lira bedelin iadesi" yönündeki hükmü çıkardı ve sözleşmenin iptaline karar verdi.

Kararın ardından Adalet Bakanlığı, hakem heyeti kararının hangi tarihte tebliğ edildiğine dair tespit yapılmadan, işin esasına girerek duruşma açılmadan karar verildiği gerekçesiyle kanun yararına bozma istedi.

İstemi görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kararı sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozdu.

Kararın gerekçesinden

Dairenin kararında, yerel mahkemenin, hakem heyeti kararını dava dosyasına getirdiği ancak tebliğe ilişkin mazbatanın bu evraklar içinde yer almadığı, tebliğin ne zaman yapıldığının tespit edilerek, bunun sonucuna göre karar verilmesi gerektiği vurgulandı.

Mahkemenin ayrıca, duruşma açmadan dosya üzerinden karar verdiği anımsatılan kararda, tarafların duruşmaya çağırılarak usule uygun şekilde dinlenmesinin gerekli olduğuna işaret edildi.

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Kaynak: AA

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