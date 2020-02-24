Kovid-19 nedeniyle Yeni Zelanda ve Kuzey Kore'de yeni önlemler alındı - Son Dakika
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Kovid-19 nedeniyle Yeni Zelanda ve Kuzey Kore'de yeni önlemler alındı

7 saat önce

Yeni Zelanda, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok bölgesine yayılan Kovid-19 salgınına karşı Çin'e uygulanan seyahat yasağını 8 gün daha uzattı.

Kovid-19 nedeniyle Yeni Zelanda ve Kuzey Kore'de yeni önlemler alındı, System.String[]

Yeni Zelanda, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok bölgesine yayılan Kovid-19 salgınına karşı Çin'e uygulanan seyahat yasağını 8 gün daha uzattı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Çin'den gelen yabancılara uygulanan ve bu gece sona ermesi planlanan 14 günlük seyahat yasağının 8 gün daha yürürlükte kalacağını açıkladı.

Ardern, Yeni Zelanda vatandaşları ve kalıcı oturum izni bulunanların 14 gün boyunca tecrit edilme koşuluyla geri dönebileceklerini ifade ederek, seyahat yasağının sona ermesinin ardından her 48 saatte bir yeniden gözden geçirileceğini belirtti.

Kuzey Kore, 380 yabancıyı karantina altına aldı

Kuzey Kore'nin de Kovid-19'un Güney Kore'de hızla yayılmasının ardından 380 yabancıyı karantina altına aldığı bildirildi.

Yonhap ajansının, Kore Merkezi Yayın İstasyonuna dayandırdığı haberine göre, karantina altına alınan yabancıların büyük bölümünü, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da yaşayan diplomatlar oluşturuyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 79 binden fazla kişiye bulaştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 592 kişi hayatını kaybetti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Kuzey Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:38 Kaynak: AA
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