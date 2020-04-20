Kovid-19 nedeniyle yurda dönen Türkler Barselona'dan "En büyük Türkiye" pankartıyla ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kovid-19 nedeniyle yurda dönen Türkler Barselona'dan 'En büyük Türkiye' pankartıyla ayrıldı - Son Dakika

Kovid-19 nedeniyle yurda dönen Türkler Barselona'dan "En büyük Türkiye" pankartıyla ayrıldı

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İspanya'da mahsur kalan Türk vatandaşlarından 93'ü, Dışişleri Bakanlığının öncülüğünde ve Türk Hava Yollarının organizasyonuyla yurda dönmek üzere Barselona'dan ayrıldı.

Kovid-19 nedeniyle yurda dönen Türkler Barselona'dan

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İspanya'da mahsur kalan Türk vatandaşlarından 93'ü, Dışişleri Bakanlığının öncülüğünde ve Türk Hava Yollarının organizasyonuyla yurda dönmek üzere Barselona'dan ayrıldı.

Barselona'daki El Prat Havalimanı'nda Türk yolcularla ilgilenen Türkiye'nin Barselona Başkonsolosu Güçlü Kalafat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sorunsuz bir süreç geçti. Vatandaşlarımızın Ramazan'ı ve Ramazan Bayramı'nı aileleriyle birlikte Türkiye'de geçirmelerine vesile olmaktan dolayı biz de çok mutluyuz." dedi.

Başkonsolosluk olarak, vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını kaydeden Kalafat, "Bu süreçten mutlu bir şekilde ayrılan vatandaşlardan çok teşekkür aldıklarını, vedalaşmalar sırasında duygulananların olduğunu" söyledi.

"En büyük Türkiye"

Diğer yandan Türkiye'ye dönen vatandaşların Barselona havalimanında Türkiye bayrağı ve "En büyük Türkiye" pankartı açmaları dikkati çekti.

Pankartı hazırlayan Cengiz Uzuner, son 5 yıldır sonbahar ve kış mevsimlerinde Kanarya Adalarındaki bir otelde çalıştığını ve Kovid-19'dan dolayı otelin kapanmasıyla Türkiye'ye ailesinin yanına dönme kararı aldığını aktardı.

"Türkiye, bu salgın sürecinde diğer ülkelerin vatandaşlarına yapamadığını yaptı. Benim gözümde bu bir kurtarma operasyonudur." diyen Uzuner, sözlerine şöyle devam etti:

"35 yıldır turizm sektöründeyim ve çok ülkede çalıştım. Kanarya Adalarında benim bulunduğum bölgede halen çok sayıda Danimarkalı, İsveçli, İzlandalı, Hollandalı, Fransız mahsur durumda. Ben onlara (Devletim bizim için uçuş organize etti) dediğim zaman kimse inanamadı. Kendi devletlerinin, en az 100 kişi olmak şartıyla ve 1500 avroyu bulan pahalı ücretlerle özel uçuşlar ayarladığından yakınıp, benim ne kadar şanslı olduğumu söylediler."

Salgının başlangıcından itibaren Madrid'deki Büyükelçilik ve Barselona'daki Başkonsolosluk ile irtibat halinde olduğunu anlatan Uzuner, "Büyükelçilik ve Konsolosluk çalışanları bizimle çok ilgilendi. Telefon açtılar, sorunlarımızı gidermeye çalıştılar. Onlarla konuştukça, hep gözlerim doldu. Verdikleri destek bizi çok rahatlattı. Ben de jest olması için, içimden geldiği gibi (En büyük Türkiye) yazısını hazırladım. Tenerife'den Barselona'ya geldiğimde eczanelerde kendime bir maske aradım ama bulamadım. Oysa havaalanında bizi bekleyen Konsolosluk çalışanlarının elinde bir kutu maske ve dezenfektan jeli vardı. Bu çok gurur verici." ifadelerini kullandı.

Uzuner, salgın bittikten sonra İspanya'ya dönüp, Kanarya Adaları'ndaki çalışmasına devam edeceğini de belirtti.

İspanya ve Portekiz'den Türkiye'ye dönmek isteyen bazı Türk vatandaşları için bir diğer THY seferi ise 22 Mart'ta Madrid'den organize edilecek.

Barselona, İspanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 06:28 Kaynak: AA

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