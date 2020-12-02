Kovid-19 olan oyuncu sayısı 15'e yükselen Sakaryaspor'da Elazığspor maçı ertelendi
02.12.2020 23:09
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 15'e yükselmesi nedeniyle yarın oynanacak Tetiş Yapı Elazığspor maçının ertelendiği bildirildi.
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 15'e yükselmesi nedeniyle yarın oynanacak Tetiş Yapı Elazığspor maçının ertelendiği bildirildi.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, son testler sonucu takımda pozitif vaka sayısının 15'e yükseldiği belirtildi.
Hastalığa yakalananların tedavilerine vakit kaybetmeksizin başlandığı aktarılan açıklamada, "Pozitif vakalar nedeniyle yarın oynayacağımız Elazığspor müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.
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