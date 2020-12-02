Hastalığa yakalananların tedavilerine vakit kaybetmeksizin başlandığı aktarılan açıklamada, "Pozitif vakalar nedeniyle yarın oynayacağımız Elazığspor müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, son testler sonucu takımda pozitif vaka sayısının 15'e yükseldiği belirtildi.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor 'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 15'e yükselmesi nedeniyle yarın oynanacak Tetiş Yapı Elazığspor maçının ertelendiği bildirildi.

Son Dakika › Spor › Kovid-19 olan oyuncu sayısı 15'e yükselen Sakaryaspor'da Elazığspor maçı ertelendi - Son Dakika Spor

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