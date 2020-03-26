Kovid-19 öncesi ve sonrası dünya merkezleri - Son Dakika

Times meydanı (New York)

Grand Central (New York)

Champs-Élysées Caddesi (Paris)

Aşk Çeşmesi (Roma)

Pantheon Bazilikası (Roma)

Navona Meydanı (Roma)

Kızıl Meydan (Moskova)

Geçtiğimiz yıllarda pek çok insanın ziyaret ettiği tarihi, turistik ve kültürel alanlar, meydanlar ile toplantı merkezleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının yaygınlaşmasıyla birlikte boşaldı.