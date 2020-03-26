Kovid-19 öncesi ve sonrası dünya merkezleri - Son Dakika

Kovid-19 öncesi ve sonrası dünya merkezleri
6 saat önce
Times meydanı (New York) Grand Central (New York) Champs-Élysées Caddesi (Paris) Aşk Çeşmesi (Roma) Pantheon Bazilikası (Roma) Navona Meydanı (Roma) Kızıl Meydan (Moskova)Geçtiğimiz yıllarda pek çok insanın ziyaret ettiği tarihi, turistik ve kültürel alanlar, meydanlar ile toplantı merkezleri,...
Times meydanı (New York)
Grand Central (New York)
Champs-Élysées Caddesi (Paris)
Aşk Çeşmesi (Roma)
Pantheon Bazilikası (Roma)
Navona Meydanı (Roma)
Kızıl Meydan (Moskova)
Geçtiğimiz yıllarda pek çok insanın ziyaret ettiği tarihi, turistik ve kültürel alanlar, meydanlar ile toplantı merkezleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının yaygınlaşmasıyla birlikte boşaldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 02:40 Kaynak: AA
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