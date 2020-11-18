Kovid-19 önlemleri kapsamında iş hanları dezenfekte edildi - Son Dakika

Erzincan'da belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, iş hanları, toplu taşıma araçları ile yoğun kullanılan alanları dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin salgınla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ettiği bildirdi.

Ekiplerin vatandaşların yoğun kullandığı kent merkezindeki tüm iş hanları, pasajlar toplu taşıma araçları ile otobüs duraklarında dezenfekte çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Ekipler bu çalışmaların yanı sıra ilçelerin, beldelerin ve yeni bağlanan mahallelerin toplu taşıma araçları da dahil olmak üzere tüm şehir içi toplu taşıma araçları ve durakları rutin olarak dezenfekte ediyor. Çalışmalar virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.