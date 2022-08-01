Yeni Zelanda sınırları, yaklaşık 2,5 yıl sonra ilk kez tam açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni Zelanda sınırları, yaklaşık 2,5 yıl sonra ilk kez tam açıldı

01.08.2022 12:55
Yeni Zelanda sınırları, yaklaşık 2,5 yıl sonra ilk kez tam açıldı

Kovid-19 önlemleri kapsamında sınırlarını kapatan Yeni Zelanda, Mart 2020'den bu yana ilk kez sınırlarını tam olarak açtı.

Kovid-19 önlemleri kapsamında sınırlarını kapatan Yeni Zelanda, Mart 2020'den bu yana ilk kez sınırlarını tam olarak açtı.

Asya basınındaki haberlere göre, Kovid-19 salgınında aldığı sıkı önlemlerle bilinen Yeni Zelanda, kapılarını tüm ülkelere açtı.

Ülkeye geleceklerden Kovid-19 aşılarını yaptırmış olmaları istenirken, karantina uygulamasına son verildi.

Bu arada sınır tedbirlerinin kaldırılmasıyla ülkenin deniz sınırları da açıldı.

Başbakan Jacinda Ardern, Auckland kentinde yaptığı konuşmada, sınırların açılmasını "müthiş bir an" olarak niteledi. Ardern, dünyanın geri kalanını ve halkları korurken küresel bir salgını da yönetmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Küresel salgından önce her yıl yaklaşık 3 milyon turistin uğrak yeri olan Yeni Zelanda'da turizm, ülkenin önemli gelir kaynakları arasında bulunuyor.

Yeni Zelanda sınırları, vatandaşları ve oturumu olanlar dışındakilere 20 Mart 2020'de kapatılmıştı.

Ülkenin, olağanüstü hal uygulaması dahil aldığı sıkı tedbirlerle Kovid-19 salgını sürecini iyi yönetebildiği değerlendiriliyor.

YORUMLAR
500
Sma Hastası Emine Asya'nın Annesi Neslihan Kaya: 'O İlaçtan Başka Çaremiz Yok Bizim' Sma Hastası Emine Asya'nın Annesi Neslihan Kaya: 'O İlaçtan Başka Çaremiz Yok Bizim' Maymun çiçeğinden Asya'da ilk ölüm Hindistan'da kaydedildi Maymun çiçeğinden Asya'da ilk ölüm Hindistan'da kaydedildi Hindistan'da sürüden ayrılan yavru fil, vahşi yaşam gönüllüleri tarafından kurtarıldı Hindistan'da sürüden ayrılan yavru fil, vahşi yaşam gönüllüleri tarafından kurtarıldı
Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda sınırları, yaklaşık 2,5 yıl sonra ilk kez tam açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:55 28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir hakkında demans tanısı sonrası tahliye kararı çıkarıldı!
18:08 Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi
17:56 Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı! Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor
17:53 Psikolog Esra Ezmeci, herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Hayatta herkesin öncelikleri farklı olabilir
17:19 İngiltere'de giydiği elbise nedeniyle restorana alınmayan genç kadın sosyal medyadan tepki gösterdi
17:15 Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı
17:15 Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu
17:03 Oyuncu Şoray Uzun 24 yıllık eşinin fotoğrafını paylaştı, ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:37 Scooter kullanan 23 yaşındaki Dilara'ya çarpıp ölümüne sebep olan sürücünün 6 yıla kadar hapsi talep edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 19:28:48. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni Zelanda sınırları, yaklaşık 2,5 yıl sonra ilk kez tam açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement