Kovid-19 önlemlerine uymayıp tutuklanan bar sahibine destek gösterisi - Son Dakika

ABD'nin New York kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uymayıp yeniden açılan "Mac's Public House" adlı bar sahibi tutuklandı. Tutuklanmanın ardından, barın önünde toplanan bir grup ise, bar sahibine destek gösterisinde bulundu.

25 yıl sonra mesleğine dönüp koronaya yenik düşen doktor, Kim Milyoner Olmak İster'de gönülleri fethetmiş

DSÖ'den salgın sonrası için korkutan uyarı: Açlık ve yoksulluğun aşısı olmadığı için daha zorlu sorunlar bizi bekliyor