Kovid-19 önlemlerine uymayıp tutuklanan bar sahibine destek gösterisi - Son Dakika

Kovid-19 önlemlerine uymayıp tutuklanan bar sahibine destek gösterisi
05.12.2020 09:52
ABD'nin New York kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uymayıp yeniden açılan "Mac's Public House" adlı bar sahibi tutuklandı.
ABD'nin New York kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uymayıp yeniden açılan "Mac's Public House" adlı bar sahibi tutuklandı. Tutuklanmanın ardından, barın önünde toplanan bir grup ise, bar sahibine destek gösterisinde bulundu.
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