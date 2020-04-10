Kovid-19 pandemisi Kutsal Hafta kutlamalarını da değiştirdi - Son Dakika

Hristiyanların Paskalya Bayramı'nın öncesine denk gelen "Kutsal Hafta", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle alışılmış kutlamalarını değiştirerek Kolombiya 'nın Zipaquira kentindeki Magdalena de Nagasaki Kilisesi'nden canlı olarak yayınlandı. Alınan tedbirler kapsamındaki genel karantina uygulaması sebebiyle halk ibadete evlerinden katıldı.

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Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu