Kovid-19 pandemisi Kutsal Hafta kutlamalarını da değiştirdi - Son Dakika

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Kovid-19 pandemisi Kutsal Hafta kutlamalarını da değiştirdi
23 dakika önce
Hristiyanların Paskalya Bayramı'nın öncesine denk gelen "Kutsal Hafta", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle alışılmış kutlamalarını değiştirerek Kolombiya'nın Zipaquira kentindeki Magdalena de Nagasaki Kilisesi'nden canlı olarak yayınlandı.
Hristiyanların Paskalya Bayramı'nın öncesine denk gelen "Kutsal Hafta", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle alışılmış kutlamalarını değiştirerek Kolombiya'nın Zipaquira kentindeki Magdalena de Nagasaki Kilisesi'nden canlı olarak yayınlandı. Alınan tedbirler kapsamındaki genel karantina uygulaması sebebiyle halk ibadete evlerinden katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:18 Kaynak: AA
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