Kovid-19 pandemisi sürecinde kadınlara barınma hizmeti - Son Dakika
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Kovid-19 pandemisi sürecinde kadınlara barınma hizmeti

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kovid-19 pandemisi sürecinde güvenlik yönünden risk altında bulunmayan, sadece barınma amacıyla kadın konukevlerine başvuran kişilere barınma imkanı sağlıyor.

Kovid-19 pandemisi sürecinde kadınlara barınma hizmeti, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kovid-19 pandemisi sürecinde güvenlik yönünden risk altında bulunmayan, sadece barınma amacıyla kadın konukevlerine başvuran kişilere barınma imkanı sağlıyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgını sürecinde kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları rehberlik, destek ve yönlendirme hizmetleriyle devam ediyor.


Bu kapsamda, Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarihten itibaren şiddet mağdurlarına yönelik hizmetlerin kesintisiz devam etmesi, herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla tedbirler alındı.


Bakanlık, uygulamaları hassasiyetle takip ederek sorunların çözümüne yönelik çalışmaları merkezde Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, illerde de aile, çalışma ve sosyal hizmetler il müdürlükleri, şiddet önleme ve izleme merkezleri (ŞÖNİM), sosyal hizmet merkezleri ile kadın konukevleri iş birliğiyle yürütüyor. 81 ildeki ŞÖNİM ve 145 kadın konukevi, 3 bin 482 kişilik kapasiteyle hizmet veriyor.

Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar ve beraberlerindeki çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru bireylere yönelik rehberlik, destek ve yönlendirme uygulamaları, ilgili taraflarla eş güdüm halinde kesintisiz sürdürülüyor.


Kadın konukevlerinin bulunduğu büyük şehirlerde güvenlik riski olmayan, sadece barınma amacıyla yapılan başvurular için ilgili kanun kapsamında "Barınma yerlerinin yetersiz kaldığı hallerde korunan kişiler, mülki amirin, acele hallerde kolluğun veya Bakanlığın talebi üzerine kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesis, yurt veya benzeri yerlerde geçici olarak barındırılabilir." hükmü uygulanıyor. Böyle durumlarda başvuru sahibinin yerleştirilmesi için S¸ÖNI·M ve il müdürlüğünün koordinasyonunda ilgili kolluk birimleriyle planlama yapılıyor.

Barınma amacıyla 42 ilde 45 tesis (14 otel, 11 misafirhane, 15 kamu kuruluş ve 5 yurt) kullanılıyor. Bugüne kadar toplam 200 kadın ve çocuk barınma amacıyla bu tesislere yönlendirildi.


SMS ile bilgilendirme


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki "Alo 183 Sosyal Destek Hattı", şiddete uğrayan ya da uğrama riski taşıyan, destek ve yardıma ihtiyacı olan kadın ve beraberlerindeki çocuklar için psikolojik, hukuki ve ekonomik danışmanlık hizmetlerini 7/24 ücretsiz veriyor.


İçişleri Bakanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle şiddet mağduru veya şiddet görme riski altında olan kadınlara daha etkin ve hızlı müdahalenin sağlanması amacıyla geliştirilen, 7/24 hizmet veren Kadın Destek Sistemi (KADES) ile de 155-156 Çağrı Merkezine hızlı şekilde ihbarın düşmesine ve en yakın kolluk biriminin en kısa sürede mağdurun konumuna intikal etmesine yönelik uygulama sürüyor. Gereken durumlarda ŞÖNİM'ler de devreye giriyor.

Kolluk birimlerine başvuran veya hakkında tedbir kararı bulunan şiddet mağdurlarına ŞÖNİM'ler, Alo183 Sosyal Destek Hattı ve KADES konusunda bilgilendirme yapmak üzere SMS'ler gönderiliyor. Çalışmalar kapsamında 1 Mart - 28 Nisan tarihlerinde 45 bin kişiye SMS ile bilgilendirme yapıldı.

Kadın konukevlerinde salgına yönelik sıkı önlem


Bakanlığın denetimindeki tüm kadın konukevlerinde Kovid-19'a karşı sürecin ilk günlerinden beri özel tedbirler uygulanıyor.


Kadın konukevlerindeki kadınlar ve çocuklarının sağlık kontrollerinin yaptırılması, zaruri haller dışında giriş çıkışların kısıtlanması, toplu etkinliklerin iptal edilmesi ve konukevlerinin periyodik dezenfekte edilmesi ile izolasyon kurallarına uyulmasına ilişkin tedbirler alındı.


Kuruluşlara kolluk aracılığıyla yapılacak başvurularda kadın ve beraberlerindeki çocukların sağlık kontrolünün yapılması sağlanıyor.

Kuruluşa kabul süreci sonrasında çalışan personel de dahil periyodik sağlık kontrolleri yaptırılıyor ve şüpheli durumlarda kişiler ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

SMS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 10:54 Kaynak: AA


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