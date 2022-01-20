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Kovid-19 protokollerini İbiza'da açıklayan Fransa Eğitim Bakanı'na Paris'te mayolu protesto - Son Dakika

Kovid-19 protokollerini İbiza'da açıklayan Fransa Eğitim Bakanı'na Paris'te mayolu protesto

20.01.2022 11:27
Kovid-19 protokollerini İbiza'da açıklayan Fransa Eğitim Bakanı'na Paris'te mayolu protesto

Fransa'nın başkenti Paris'te Eğitim Bakanlığının önünde gece toplanan kalabalık bir grup, okullara yönelik Kovid-19 protokollerini tatildeyken açıkladığı ortaya çıkan Bakan Jean Michel Blanquer'i protesto etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te Eğitim Bakanlığının önünde gece toplanan kalabalık bir grup, okullara yönelik Kovid-19 protokollerini tatildeyken açıkladığı ortaya çıkan Bakan Jean Michel Blanquer'i protesto etti.

Bakanlığın önüne mayo giyerek ve Blanquer maskesi takarak gelen protestocular, Eğitim Bakanı'na tepkilerini şarkılar eşliğinde dans ederek gösterdi. Kalabalıktaki takım elbiseli ve Bakan Blanquer'e benzerliğiyle dikkati çeken bir gösterici protestocuların ilgi odağı oldu.

Öte yandan, göstericilerden bazıları, Bakanlığın kapısına "Sağlık Protokolü Toplantısı devam ediyor, Sayın Bakan'ı rahatsız etmeyin." yazılı pankart astı.

Tatili ülkenin gündemine oturmuştu

Mediapart gazetesi, Blanquer'in okullara yönelik Kovid-19 protokollerini İbiza Adası'nda tatildeyken açıkladığını ortaya çıkarmıştı. Olayın ülkede gündem olmasıyla Bakan Blanquer'e tepki gösterilmiş, istifa çağrıları yapılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları da Blanquer'in fotoğraflarını "makamında tatil kıyafetleri"yle fotomontaj yaparak farklı karelerle paylaşmıştı.

Le Monde gazetesi, Bakan Blanquer'in ekibinden bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Başbakanlığın Eğitim Bakanı Blanquer'e ülkeyi altüst eden Omicron dalgası sırasında Ibiza'ya gitmemesini tavsiye ettiğini yazmıştı.

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Protesto, Fransa, İbiza, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 protokollerini İbiza'da açıklayan Fransa Eğitim Bakanı'na Paris'te mayolu protesto - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kovid-19 protokollerini İbiza'da açıklayan Fransa Eğitim Bakanı'na Paris'te mayolu protesto - Son Dakika
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