Kovid-19 renk haritasında Samsun'un 2 ilçesi turuncuya döndü - Son Dakika

Samsun Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının yüzde 29,4 oranında azaldığına işaret ederek, renk haritasında 2 ilçenin kırmızıdan turuncuya geçiş yaptığını söyledi.

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun Valiliğinin koordinasyonunda yürütülen salgın mücadelesinde, tam kapanmanın etkisi, etkin denetim süreci ve halkın önlemlere uyumu sayesinde vaka sayasındaki azalış sürecinin bu hafta da devam ettiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre 1-7 Mayıs haftasında Samsun'da vaka sayısının yüzde 29,4 oranında azaldığına işaret eden Oruç, şöyle devam etti:

"Haftalardır süren mücadelenin sonunda yüz binde 678'den yüz binde 189'a kadar geriledik. Bu gerilemenin sonucunda uzun zaman sonra ilk kez iki ilçemiz, yüz binde 100'ün altına düştü ve kırmızıdan turuncuya geçiş yapan Samsun'un ilk ilçeleri oldu. Bu başarıyı gösterip, ilimizin mavi renge yolculuğunda bizim için önemli bir moral kaynağı olan Alaçam ve Vezirköprü ilçelerimizi tebrik ediyorum. Bu iki ilçemizden gelen güzel haberlere rağmen ilimizin verilerini değerlendirdiğimizde halen 3 ilçemizde vaka artışının devam ettiğini, 10 ilçemizde vaka yayılım hızının il ortalamasının üzerinde olduğunu, haftalardır ilimizde birinci sırada olan Terme ilçemizde, bu hafta kısmi bir azalma olsa da, tam kapanmaya rağmen istenen düzeyde bir düşüş sağlanamadığını görüyoruz."

Oruç, Samsun'da elde edilen güçlü düşüş tablosuna rağmen, halen bazı ilçelerde bazı dalgalanmalar yaşandığına dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:

"İl dışı temas oranı yüksek Terme, Salıpazarı, Ayvacık gibi ilçelerimizde bu kısmi dalgalanmanın önüne istediğimiz oranda geçemiyoruz. Bu durum da aynı hafta içinde bir ilçemizde vaka sayılarında yüzde 57 düşüş yaşanırken, bir başka ilçemizde yüzde 137 oranında artış tablosu gözükmesine ya da bir ilçemizde il ortalamasının yüzde 50 altında vaka yayılım hızı görülürken, bir diğer ilçemizde il ortalamasının neredeyse 3 katı vaka yayılım hızı tespit edilmesine neden oluyor. Samsun'un tüm ilçeleri bir zincirin parçaları gibi birbirine bağlı. Bir ilçemizde yaşanan vaka artışı çok kısa sürede, hızla diğer ilçelerimize de yansıyabiliyor. Maalesef bir haftalık rehavet ya da önlemlere uymama bile, il genelinde bir artışa neden olmasa da ilçe bazında vaka sayımızı etkiliyor. Bu dönemsel hızlı yayılımlarda Kovid-19'un bize karşı kullandığı en güçlü silah da her zaman olduğu gibi sevdiklerimize karşı duyduğumuz özlem oluyor. Özellikle Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerimizde yaşanan son dönemdeki artışın, il dışı akraba ziyareti kaynaklı olması bunu bize bir kez daha gösteriyor."

Ramazan Bayramı'nda ev ziyareti yapmamaları konusunda vatandaşları uyaran Oruç, şunları kaydetti:

"Kovid-19 bizi bu bayram, bir kez daha sevdiklerimize karşı duyduğumuz özlemle sınamak istiyor ve en zorlu sınavı vereceğimiz Ramazan Bayramı'na da sayılı gün kaldı. Lütfen bu sınavı kaybetmeyelim. Yüzüp yüzüp kuyruğuna geldiğimiz mücadelede, dereyi geçerken çayda boğulmayalım. Özellikle bayramda çok daha dikkatli olalım. İl dışından gelen akrabalarımızla en azından bir hafta yüz yüze görüşmeyelim. Mümkünse bayramlaşmalarımızı telefonla yapalım. Bir araya gelmeyelim. Geleceksek de mutlaka maske, mesafe kurallarına dikkat edelim. Dikkat edelim ki, okullarımız, iş yerlerimiz yeniden açılsın, hastanelerimizdeki yük daha da azalsın, esnafımızın, öğrencilerimizin, halkımızın fedakarlığı boşa gitmesin."