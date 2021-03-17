Kovid-19 risk değerlendirme haritasında "turuncu" kategorideki Tunceli'de bin kişilik ekip denetim yaptı - Son Dakika

Kovid-19 risk değerlendirme haritasında "turuncu" kategorideki Tunceli'de bin kişilik ekip denetim yaptı

17.03.2021 13:07
Kovid-19 risk değerlendirme haritasında

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasında "orta riskli"den "yüksek riskli" iller arasına alınan Tunceli'de bin kişilik ekiple denetim yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasında "orta riskli"den "yüksek riskli" iller arasına alınan Tunceli'de bin kişilik ekiple denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kent merkezi ve 7 ilçede uygulanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Vali Mehmet Ali Özkan da İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ile Moğultay Mahallesi'nde lokanta, fırın, manav ve çay bahçesi gibi işletmeleri denetledi.

Vali Özkan, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarıda bulundu.

Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'de bin kişilik ekiple denetimlerin gerçekleştirildiğini söyledi.

Özellikle maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda kontrollerin yapıldığını belirten Özkan, "İlimizde salgına dair yayılma sürecine baktığımızda, genel itibarıyla il dışından gelen ziyaretçiler ya da karşılıklı misafirlikler sebebiyle vaka sayısında artış yaşıyoruz. İnsanımızdan dileğim, lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım ve sıramız gelmişse randevumuzu alıp aşımızı yaptıralım." diye konuştu.

Kentte aşı sonrası virüse yakalanıp hastaneye gelen olmadı

Özkan, kentte son bir ayda aşısını olup da hastaneye müracaat eden hiçbir vatandaşın bulunmadığını belirtti.

Kovid-19 aşısına yönelik bazı sosyal medya hesapları üzerinden yanlış propaganda yapıldığını ifade eden Özkan, "Vatandaşlarımız, İl Sağlık Müdürlüğünden de aşıyla ilgili bilgi alabilir. İnşallah bu süreci vatandaşlarımız, denetim ekiplerimiz, emniyetimiz, jandarmamız ve sağlık ordumuzla beraber en az acıyla ve üzüntüyle atlatma gayretindeyiz. Bu yönlü çalışmamız devam ediyor." dedi.

Son zamanlarda kentteki vaka sayılarında artış yaşandığını hatırlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Bunun temelinde gördüğümüz kadarıyla maske takmada bir sorunumuz yok, genellikle problemimiz sosyal mesafede. Tabii bu artış süreci bizi tekrardan açtığımız iş yerlerini inşallah kapanmaya geri götürmez. Bunun için de sadece denetim ekiplerimizin, emniyetimizin, jandarmamızın, sağlık teşkilatımızın değil tüm vatandaşlarımızın bu sürece katılması gerekiyor. Şu ana kadar iyi geldik. Bundan sonra da iyi gitmemiz, iş yerlerini hep açık tutabilmemiz için hep beraber kurallara riayet etmemiz gerekiyor. Tunceli'mizin sağduyusuna, vicdanına, anlayışına güveniyorum."

Mehmet Ali Özkan, Jandarma, Tunceli, Albay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 risk değerlendirme haritasında 'turuncu' kategorideki Tunceli'de bin kişilik ekip denetim yaptı - Son Dakika


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